Renault apresenta R26 em 31 de dezembro A escuderia Renault, campeã de 2005 da Fórmula 1 em 2005, anunciou neste sábado que irá apresentar seu carro para a próxima temporada, o novo modelo R26, no próximo dia 31 de dezembro, em Mônaco. A primeira volta do carro nas pistas deverá acontecer somente no dia 10 de janeiro, em Jerez de La Frontera, na Espanha, nos primeiros testes do novo ano. O campeão Fernando Alonso (ESP) e Giancarlo Fisichella (ITA) serão novamente os pilotos da equipe francesa.