Renault apresenta seu novo carro A equipe campeã do mundo, a Renault, apresentou nesta terça-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, Espanha, o carro com que defenderá os títulos de pilotos e construtores, conquistados ano passado, na temporada programada para começar dia 12 de março em Bahrein. A Ferrari também testou, mas ainda com o chassi de 2005 e motor deste ano, V-8, e estabeleceu, com Michael Schumacher, o melhor tempo do dia. Nesta quarta-feira a equipe italiana inicia seu tradicional encontro com a imprensa, em Madonna di Campiglio. Felipe Massa falará dos desafios que o aguardam na Ferrari. Coube ao italiano Giancarlo Fisichella, quinto do campeonato passado, a responsabilidade de acelerar o modelo R26 da Renault. O campeão do mundo, Fernando Alonso, trabalhou com o carro de 2005, o R25, equipado ainda com o motor V-10 e não com o V-8 que todos, com exceção da Toro Rosso, antigo nome da Minardi, utilizarão este ano. Foi o primeiro ensaio de pista do motor V-8 do time francês. As demais escuderias já testam seus novos motores, concebidos para o novo regulamento. No total, Fisichella completou 39 voltas no traçado espanhol, sendo a melhor em 1min20s555, sexto tempo do dia. Schumacher fez 1min18s020 (82 voltas). Amanhã ele continua sua atividade e à noite embarca em seu avião para Milão, onde um helicóptero o aguarda para transportar até Madonna di Campiglio, nos Alpes italianos, para a primeira entrevista do ano. Hoje sua assessora, Sabine Kehn, disse que o piloto não declarou o publicado por parte da imprensa alemã. Schumacher teria dito que exigiria da Ferrari um ano distinto do de 2005. "Afirmou, apenas, que cobrará mais da equipe assim como cobrará mais de si próprio porque em algumas corridas, em 2005, não deu tudo de si também, por falta de estímulo, em razão da pouca competitividade do conjunto Ferrari-Bridgestone." Ainda com relação ao alemão sete vezes campeão do mundo, seu empresário, Willi Weber, disse ao jornal alemão Bild que ele poderá se transferir para a Toyota no fim do ano, quando termina seu contrato com a Ferrari. Usando o slogan de uma campanha publicitária dos japoneses "nada é impossível", Weber comentou: "Por que Michael deixou 1% de chances de mudar de time em aberto?" Schumacher afirmara, há poucos dias, que suas possibilidades de sair da Ferrari eram de apenas 1%. Repetidas vezes o piloto já deixou claro que não se importa em correr com quer que seja no mesmo time, exceto seu irmão, Ralf. Ocorre que Ralf tem compromisso com a Toyota até 2009. Weber abordou a questão: "No passado ele realmente não competiria com Ralf, mas agora é diferente." As palavras de Weber soam mais como uma tentativa de elevar o valor de um eventual negócio com a Ferrari, caso Schumacher prossiga na Fórmula 1, que uma ameaça real de mudar de equipe. Os outros tempos de hoje em Jerez de la Frontera: 2.º Ricardo Zonta, Toyota, 1min19s348 (66), 3.º Ralf, 1min19s866 (59), ambos com modelo 2006, 4.º Fernando Alonso, Renault 2005 e motor V-10, 1min19s929 (61), 5.º Luca Badoer, Ferrari F2005 e motor V-8, 1min20s091 (63) e 7.º David Coulthard, Red Bull 2006, motor Ferrari V-8, 1min21s986.