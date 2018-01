Renault aproveita o momento de Alonso A conquista antecipada de Fernando Alonso, neste domingo, será capitalizada pela Renault para divulgar e melhorar a imagem da montadora, atualmente comandada pelo executivo brasileiro Carlos Ghons. No Brasil, onde amarga a oitava colocação em vendas, a empresa inicia nesta segunda-feira mesmo campanha nacional de marketing ligando o campeão mundial da Fórmula 1 à marca. O projeto começa com anúncios de página inteira em vários jornais e, nos próximos dias, entra com filmes na TV. A mesma estratégia será adotada em outros países, principalmente os asiáticos, onde tem pouca presença. ?A vitória ajuda a Renault a ser mais conhecida em países fora da Europa?, diz o presidente da Renault F1 Team, Patrick Faure. As duas próximas etapas da Fórmula 1 serão realizadas no Japão e na China, e o fato de Alonso já participar como campeão também conta pontos nessa estratégia. O mercado brasileiro é outro alvo importante da campanha. Patrick Faure admite que alguns consumidores acreditam que os carros da Renault vendidos no País são importados. A montadora tem uma fábrica no Paraná desde 1998 e produz os modelos Clio e Scénic. Há pouco mais de uma semana, iniciou a produção do novo Mégane, que começará a ser vendido em março com o objetivo de recuperar a participação de mercado da marca, que até o ano passado era a quinta no ranking nacional de veículos. Atualmente, sua participação nas vendas está na faixa dos 3%. Patrick Faure prefere não revelar, por enquanto, o valor do investimento em marketing para usufruir da vitória da escuderia Renault, mas diz que o montante reservado para a área pode ser ampliado. O vice-presidente comercial da Renault do Brasil, Christian Pouillonde, diz que ?todos os 60 concessionários foram orientados a utilizar as imagens do campeonato em promoções e marketing?. No Paraná, os funcionários encontraram neste domingo a linha de montagem toda enfeitada e participaram de sorteios de bonés e fotos autografados por Alonso.