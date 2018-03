Renault: caridade para ajudar o Brasil Macacões, luvas e capacetes dos pilotos da Renault, Fernando Alonso e Jarno Trulli, bem como partes dos seus carros serão leiloados pela equipe a fim de arrecadar fundos para a organização internacional de caridade Oxfam. A ONG investirá o dinheiro no Brasil. Segundo nota da Renault, 11 milhões de crianças no Nordeste brasileiro não têm acesso à agua tratada, resultando em elevada mortalidade infantil. O projeto da Oxfam é construir um milhão de cisternas a fim de coletar água de chuva. Essas cisternas custarão cerca de US$ 515 cada, poderão armazenar 18 mil litros de água e suprir as necessidades de famílias com seis pessoas nos oito meses que não chove na região.