Renault confirma dupla Alonso e Nelsinho para 2008 Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, será o parceiro do espanhol Fernando Alonso na Renault na temporada de 2008 da F1, informou a equipe francesa nesta segunda-feira. "Fernando e Nelsinho formarão uma das mais animadoras duplas de pilotos de 2008", disse o chefe da Renault, Flavio Briatore, em comunicado. Alonso, de 26 anos, conquistou seus dois títulos com a equipe francesa em 2005 e 2006, antes de se transferir para a McLaren. Ele deixou a McLaren após o encerramento da temporada deste ano. Nelsinho foi piloto de testes da escuderia francesa este ano. A nova dupla substitui a parceria formada pelo italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Heikki Kovalainen. (Por Alan Baldwin)