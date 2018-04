Renault confirma Grosjean no lugar de Nelsinho Piquet A Renault confirmou oficialmente nesta terça-feira que o piloto francês Romain Grosjean será o substituto do brasileiro Nelsinho Piquet no restante da temporada de 2009 da Fórmula 1. A estreia dele será já no GP da Europa, cujos treinos começam a ser disputados na sexta, em Valência, na Espanha.