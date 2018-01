Renault contrata novo diretor para a F1 Robert White é o novo diretor-técnico da equipe Renault de Fórmula-1. O inglês, de 38 anos, foi anunciado nesta terça-feira como responsável pelos motores da escuderia para a temporada de 2004. Ele era engenheiro-chefe da Cosworth, fabricante de motores. "Estamos satisfeitos de dar as boas vindas a um engenheiro da qualidade de Robert", disse o chefe da equipe, Flávio Briatore. "Sua contratação é outro passo-chave em nosso objetivo de brigar pelo campeonato." Segundo Briatore, a Renault, que definiu o espanhol Fernando Alonso e o italiano Jarno Trulli como seus pilotos para este ano - mantendo a equipe de 2003 -, deverá apresentar seu novo carro no dia 29 de janeiro, em Palermo, na Itália. "Queremos fabricar un motor confiável e competitivo. Estamos muito otimistas com o novo motor e o que temos visto do novo carro nos dá entusiasmo para 2004", avisou Briatore.