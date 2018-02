Renault domina os treinos da Fórmula 1 em Jerez Atual campeã, a Renault continua dominando os testes da Fórmula 1 para a temporada 2006. Nesta sexta-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, os dois carros da equipe foram os mais rápidos, com o italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Keikki Kovalainen, que é piloto de testes. Fisichella foi o primeiro colocado no treino desta sexta-feira, ao marcar 1m17s763 na melhor das suas 76 voltas na pista. Já Kovalainen registrou 1m17s870, ficando com o segundo tempo. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o terceiro colocado, com 1m18s027. A sessão desta sexta-feira foi a última em Jerez de la Frontera para as equipes Midland, Sauber e Toro Rosso. Neste sábado, apenas McLaren e Renault realizarão testes, encerrando a semana de trabalho na pista espanhola. Confira a classificação dos treinos desta sexta-feira: 1º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1m17s763 (76 voltas) 2º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m17s870 (59) 3º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m18s027 (28) 4º Nick Heidfeld (ALE/Sauber) - 1m18s445 (80) 5º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1m19s488 (49) 6º Gary Paffett (ING/McLaren) - 1m19s912 (91) 7º Robert Kubica (POL/Sauber) - 1m19s994 (82) 8º Tiago Monteiro (POR/Midland) - 1m20s112 (78) 9º Alex Wurz (ALE/Williams) - 1m20s314 (79) 10º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1m20s500 (79) 11º Christian Alberts (ITA/Midland) - 1m21s497 (63) 12º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m23s494 (15)