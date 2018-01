Renault domina treino da Fórmula 1 Já sem a McLaren, que foi a mais rápida nos dois últimos dias, a Renault dominou o treino desta sexta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto de testes da equipe, o francês Franck Montagny, marcou 1m16s227 e ficou com o melhor tempo da sessão que reuniu mais três escuderias da Fórmula 1: BAR, Red Bull e Toyota. Dois brasileiros estiveram na pista nesta sexta-feira. Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, marcou 1m17s079 e ficou em 4º lugar. Já Lucas di Grassi, que disputa atualmente a F3 Européia e faz parte do programa de desenvolvimento da Renault, teve mais um dia de testes com um carro de Fórmula 1 e terminou na 7ª colocação (1m19s470). Confira os tempos desta sexta-feira: 1º Franck Montagny (Renault) - 1m16s227 (151 voltas) 2º Anthony Davidson (BAR) - 1m16s491 (150) 3º Jarno Trulli (Toyota) - 1m17s047 (91) 4º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m17s079 (132) 5º David Coulthard (Red Bull) - 1m17s720 (65) 6º James Rositer (BAR) - 1m18s103 (85) 7º Lucas di Grassi (Renault) - 1m19s470 (94)