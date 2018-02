Renault é a melhor no seu último dia de testes da F1 O piloto de testes da Renault, Heikki Kovalainen, fez o melhor tempo nesta terça-feira, no segundo dia de treinos no Circuito da Comunidade Valenciana Ricardo Torno, na Espanha, marcando o tempo de 1min10s438 na melhor de suas 123 voltas. O segundo melhor tempo do dia também foi feito por um piloto de testes, o inglês Anthony Davidson, da Honda, que cravou 1min10s532. Em terceiro ficou o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, com 1min10s827. Os treinamentos na Espanha continuarão nesta quarta, mas sem a equipe da Renault, que resolveu encerrar os testes e viajar para o Bahrein, local onde acontecerá o primeiro GP da temporada 2006 da Fórmula 1, no dia 12 de março. Confira os tempos desta terça: 1º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1m10s438 (123 voltas) 2º Anthony Davidson (ING/Honda) - 1m10s532 (146) 3º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m10s827 (74) 4º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1m10s834 (109) 5º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m11s268 (69) 6º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m11s561 (86)