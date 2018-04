Renault é acusada de possuir informações técnicas da McLaren

A equipe Renault foi intimada a depor pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após ter sido acusada de possuir informações técnicas da McLaren, informou a FIA nesta quinta-feira. Veja também: Fernando Alonso não se arrepende de passagem pela McLaren A entidade afirmou que a Renault era acusada de possuir em suas mãos documentos e informação confidenciais da McLaren entre setembro de 2006 e o mês passado. A FIA acrescentou que as informações incluem o desenho e dimensões críticas do carro da McLaren, além de detalhes dos sistemas de abastecimento, transmissão, controle hidráulico e suspensão. A audiência será realizada em Mônaco no dia 6 de dezembro. O anúncio da eventual espionagem ameaça a integridade do esporte poucos meses após a McLaren ter sido suspensa do Mundial de Construtores e multada em 100 milhões de dólares por ter espionado a Ferrari. A acusação enfrentada pela Renault, que foi campeã de construtores em 2005 e 2006 mas não venceu nenhuma corrida este ano, é a mesma que resultou nas punições à McLaren.