Renault espera por Alonso para confirmar Nelsinho Piquet

De acordo com a imprensa espanhola, o piloto brasileiro, Nelsinho Piquet - filho do tricampeão mundial de F-1, Nelson Piquet, seria o segundo piloto da Renault, que contaria com o retorno do espanhol Fernando Alonso. A presença de Nelsinho como piloto ao lado de Alonso seria uma exigência da empresa de telefonia, a Telex, que promete investir muito para a equipe francesa entrar na disputa pelo título de construtores de 2008. O acordo entre a Telex e a Renault, fechado no último final de semana, em Paris, prevê um investimento de 62 milhões de euros (aproximadamente R$ 155 milhões). Com o acordo, o chefe da escuderia francesa, o italiano Flávio Briatore, não pára de pressionar o espanhol Fernando Alonso para que sua contratação seja consumada e, assim, a equipe fechada para 2008. Caso Alonso recuse a oferta, a intenção é manter o finlandês Heikki Kovalainen, que estaria sendo assediado pela McLaren. Já Fisichella está fora do páreo pelas posições na Renault. A operadora de celular Movistar, o banco BBVA e a corretora de seguros Mutua Madrileña estão dispostos a patrocinarem a Renault e os diretores dessas empresas participaram da reunião na França. A Mutua Madrilena deve abandonar a McLaren nas próximas semanas devido à saída do piloto espanhol, enquanto a Renault perderia o banco holandês ING por sua incompatibilidade com o BBVA.