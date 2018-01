Renault fala em brigar pelo título A direção da equipe Renault deixou a prudência dos anos anteriores de lado e foi arrojada, nesta terça-feira, em Mônaco, na apresentação do modelo R25, carro com que disputará a temporada 2005 da Fórmula 1. "Nosso objetivo, este ano, é lutar pelo título, o que significa que deveremos estar competindo em igualdade com a Ferrari", afirmou Patrick Faure, diretor de esportes da montadora francesa. Na temporada passada, a Renault conseguiu uma vitória, em Mônaco com Jarno Trulli, e foi a terceira colocada entre os construtores. ?Só nos classificarmos no pódio não interessa mais, queremos mais vitórias", disse Faure. Já Flavio Briatore, diretor-executivo, comentou estar impressionado com o R25, concebido por Tim Densham e Bob Bell. "Chassi e motor estão perfeitamente integrados." O espanhol Fernando Alonso e o italiano Giancarlo Fisichella foram mantidos como os dois pilotos da equipe.