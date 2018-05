Boullier desempenhava a função na Dams, escuderia que disputa a GP2 e a Fórmula BMW. Ele começará sua nova função em janeiro.

Bell tinha ocupado o lugar do italiano Flavio Briatore, dispensado após a descoberta do esquema para favorecer o espanhol Fernando Alonso no Grande Prêmio de Cingapura de 2008. A denúncia foi do brasileiro Nelsinho Piquet, que também acabou fora da equipe.