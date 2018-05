Renault fecha parceria com investidores para ficar na F-1

A Renault anunciou nesta quarta-feira que continuará na Fórmula 1 em 2010, desmentindo as especulações sobre sua saída da categoria. Para não deixar o Mundial, no entanto, a montadora francesa teve de vender a maior parte de suas ações ao grupo de investidores Genii Capital, baseado em Luxemburgo.

A montadora e o grupo de investidores ainda não divulgaram detalhes técnicos do acordo, mas já é certo que Gerard Lopez - presidente do Genii Capital - terá uma função na equipe. As operações técnicas devem continuar na fábrica de Enstone, na Inglaterra.

Já está definido, também, que a Renault continuará dando nome à equipe, mesmo sendo uma sócia minoritária. A companhia também promete propor medidas para tornar a Fórmula 1 menos agressiva ao meio ambiente nos próximos anos.

"Estou muito feliz por dar as boas-vindas à Genii Capital como nossa parceira estratégica. Tenho certeza de que o entusiasmo e o conhecimento que eles têm de negócios tornará nossa equipe mais dinâmica", afirmou Bernard Rey, presidente da operação da Renault na Fórmula 1.

A montadora francesa confirmou que continuará fornecendo motores para a Red Bull. Até o anúncio desta quarta, esperava-se que a empresa pudesse até mesmo desistir de suas atividades na categoria, dado o custo elevado e a repercussão negativa do escândalo envolvendo Flavio Briatore e Nelsinho Piquet, no GP de Cingapura de 2008.

Para 2010, a Renault já tem definido um de seus pilotos, o polonês Robert Kubica. O outro membro da dupla ainda não foi anunciado - o brasileiro Lucas di Grassi e o alemão Timo Glock, antes considerados candidatos a uma vaga, já assinaram com a Virgin, uma das estreantes da temporada.