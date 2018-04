Renault fez proposta para ter Alonso de volta, diz Briatore O chefe da equipe Renault, Flavio Briatore, disse ter feito a Fernando Alonso uma oferta para ele voltar para o time francês, na qual ele conquistou os títulos mundiais de Fórmula 1 de 2005 e 2006. "Eu apresentei para Fernando um projeto para o futuro. Se os desejos deles coincidirem com os nossos, eles podem acontecer", disse Briatore ao Web site do jornal italiano esportivo La Gazzetta dello Sport (www.gazzetta.it). "Eu sei o quanto ele ainda pode dar à Renault. Mas um contrato de um ano não faz sentido para um panorama projetado para um período maior de tempo." O piloto espanhol encerrou sua complicada relação com a McLaren, que perdurou durante toda a temporada, na última sexta-feira.