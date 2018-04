Renault garante que não usou dados da McLaren em seus carros A Renault rebateu nesta sexta-feira as acusações de que teria espionado a McLaren e afirmou que seus carros não foram influenciados por nenhuma espécie de dados da equipe concorrente na Fórmula 1. A escuderia bicampeã em 2005 e 2006 disse ainda que um ex-mecânico da McLaren que foi contratado pela equipe em setembro do ano passado foi suspenso assim que a Renault teve conhecimento de que ele havia levado informações técnicas confidencias consigo. A Renault foi intimada na quinta-feira a depor pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em uma audiência que será realizada em Mônaco, em 6 de dezembro. A equipe terá de apresentar explicações pela posse de dados da McLaren. A própria McLaren foi suspensa do Mundial de Construtores deste ano e multada em 100 milhões de dólares por ter adquirido dados importantes da rival Ferrari. A Renault informou que o funcionário suspenso se chama Phil Mackereth e afirmou que a equipe soube do problema em 6 de setembro, a quinta-feira anterior ao Grande Prêmio da Itália, em Monza. Segundo a equipe, as informações estariam em "disquetes antigos e incluíam cópias de alguns desenhos mecânicos e planilhas técnicas da McLaren". "Essa informação foi carregada a pedido do sr. Mackereth em seu diretório pessoal no sistema de arquivos da Renault F1 Team", afirmou a equipe. "Isso foi feito sem o conhecimento de nenhuma autoridade da equipe." A Renault disse ainda que a informação foi apagada do sistema de computadores assim que a questão foi descoberta, e que a equipe iniciou uma investigação interna. A McLaren e a FIA foram mantidas informadas durante todo o processo, e os discos foram impugnados e devolvidos à McLaren através de advogados, segundo a equipe. A Renault disse ainda que o desenho de amortecedores da McLaren não teve valor para a equipe porque o sistema já havia sido declarado ilegal antes da chegada de Mackereth à equipe francesa.