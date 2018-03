Renault: Jimenez é o melhor no treino O paulista Sérgio Jimenez, da Bassani Racing, foi o mais rápido nos treinos livres para a quinta etapa do brasileiro de F-Renault, nesta sexta-feira, no autódromo de Jacarepaguá, Rio. Ele fez a melhor volta em 1min49s256 (média de 162,543 km/h), superando por 0s420 o tempo de 1min49s676 do baiano Diego Freitas, da Avallone Petrobras. Jimenez considerou seu desempenho no treino um "bom começo?, mas sabe que precisa melhorar para obter a pole no treino oficial deste sábado. É que os tempos devem cair bastante. "Com a pista mais emborrachada e todo mundo treinando com pneus novos, o que não foi o caso hoje, os tempos devem baixar de 8 décimos a 1 segundo?, disse Jimenez, terceiro colocado no campeonato com 53 pontos. Outro parâmetro do piloto foram os treinos coletivos realizados no autódromo carioca em abril. Naquela ocasião, o paulista André Prioste (M4T Motorsport) obteve o melhor tempo com 1min48s6. O líder da temporada, o paulista Allan Khodair (58 pontos), da equipe Dragão, fez apenas o sétimo tempo nesta sexta-feira, 1min50s306. "No treino da tarde, quando eu poderia ser mais rápido, quebrou uma peça da asa. Mas o carro está bem acertado?, justificou. A etapa do Rio da F-Renault marca a estréia de Daniel Serra, filho do tricampeão de Stock Car Chico Serra, na categoria. No entanto, Daniel não começou muito bem. Com 1min53s508, ele fez o 29º e último tempo desta sexta-feira. O grid de largada vai ser definido neste sábado, com uma sessão das 13h50 às 14h30. A corrida, no domingo, começa às 14h35.