Renault não é imbatível, diz Schumacher O alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula Um, disse estar muito motivado para o Grande Prêmio de San Marino e advertiu que, embora o espanhol Fernando Alonso (Renault) seja o líder do campeonato, ninguém pode dizer quem ele ganhará no final do ano. "Se até agora (na Ferrari) não fomos competitivos, seremos mais em Ímola. Não há nenhuma razão para pensar que as Renault são imbatíveis", declarou Schumacher. O piloto alemão é consciente de que o Grande Prêmio de San Marino, na próxima semana, será uma das corridas mais importantes da temporada, porque a Ferrari competirá diante de seu público e uma vitória seria um grande alívio para a equipe. Schumacher correrá em Ímola com a responsabilidade de não poder dar mais vantagem a Fernando Alonso, que ganhou os dois últimos grandes prêmios e foi terceiro colocado no primeiro, dominando o campeonato com 26 pontos, 10 a mais que o italiano Jarno Trulli. Schumacher somou apenas 2 pontos. O alemão assegura que não está preocupado com a situação atual. "Após ter ganhado muitas corridas, estamos num dos momentos mais difíceis, mas o importante é sair o mais rapidamente possível dessa situação e demonstrar ao mundo qual é nosso verdadeiro valor". "Estamos na direção correta", acrescentou em referência aos progressos da Ferrari em Barein com relação ao fracasso total de Sepang. "Rubens (Barrichello) teve alguns problemas de pneu, mas se recuperou bem", disse.