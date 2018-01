Renault: Novo piloto reserva nos EUA A Renault confirmou nesta segunda-feira que o finlandês Heikki Kovalainen será o piloto reserva do time no GP dos Estados Unidos, no próximo final de semana, em Indianápolis. Heikki, de apenas 23 anos, é o líder da GP2, categoria criada este ano para servir de acesso de jovens pilotos.