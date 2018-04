Renault pode dar chance a Villeneuve A Renault pode dar uma chance para Jacques Villeneuve, que substituiria o italiano Jarno Trulli nas últimas três etapas do campeonato da Fórmula 1 - China, Japão e Brasil. Campeão mundial em 1997, o piloto canadense está afastado das pistas desde o final da temporada passada, quando competia pela BAR. Ele, inclusive, seguiu para Silverstone, na Inglaterra, onde a equipe francesa faz os últimos treinos antes da prova chinesa, no dia 26 de setembro. A negociação agora, segundo a imprensa européia, é para rescindir o contrato de Trulli antes do final da temporada, já que ele acertou sua ida para a Toyota - em 2005, o italiano Giancarlo Fisichella será o companheiro do espanhol Fernando Alonso na Renault. Assim, mesmo que Villeneuve não tenha condições de disputar a prova chinesa, a equipe usaria seu piloto de testes, o francês Frank Montagny, nas três etapas finais.