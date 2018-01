Renault pode trocar Trulli por Fisichella O espanhol Fernando Alonso, de 21 anos, da Renault, deu outro show de competência neste domingo no GP do Canadá, ao se classificar num convincente quarto lugar, distante apenas quatro segundos de Michael Schumacher, o vencedor. ?Nosso ritmo no fim era o dos primeiros. É uma grande sensação." Foi dele a melhor volta da prova, a primeira da carreira, 1min16s040, na 53ª passagem. Seu trabalho praticamente já fez com que o companheiro de equipe, Jarno Trulli, tenha de procurar emprego para 2004. Flavio Briatore, diretor do time francês, irá substituí-lo, sem dúvida. Trulli cometeu erros todos os dias em Montreal. Giancarlo Fisichella pode retornar à Renault.