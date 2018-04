Renault pressiona Alonso para assinar contrato de três anos

Com o fechamento da vaga na Toyota, que anunciou a contratação de Timo Glock (atual campeão da GP2), o bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso, se vê pressionado a fechar com a Renault que, por sua vez, aproveita a situação para segurar o piloto por um bom tempo, já que, de acordo com o jornal espanhol Marca, a equipe francesa quer um contrato válido por três anos, e não por um, como desejado pelo asturiano. A decisão em forçar um contrato de três anos partiu do presidente da equipe, Carlos Ghosn, que ficou irritado com a saída de Alonso para a McLaren ao final da temporada 2006 e, agora, tem a chance de "revidar". Além disso, a Renault teme que Fernando Alonso fique por apenas uma temporada para, depois, fechar com a Ferrari. Caso não aceite tal imposição da Renault, Alonso teria apenas um caminho: a Red Bull, mas o piloto espanhol deixou claro que não pensa apenas no dinheiro, mas nas condições de trabalho para continuar no pelotão principal da categoria. Já a Renault aguarda pela decisão de Alonso até o final desta semana, de acordo com o chefe da equipe, Flávio Briatore que, na segunda-feira, havia declarado que o retorno do piloto espanhol era de 60%. Assistindo ao imbróglio, o piloto brasileiro, Nelsinho Piquet, espera pela decisão de Fernando Alonso para assumir a outra vaga da equipe para a temporada 2008. O brasileiro tem o apoio financeiro para assumir a posição.