Renault pressiona Nelsinho Piquet por melhores resultados

O piloto brasileiro Nelsinho Piquet, que estreou este ano pela Renault no Mundial de Fórmula 1, está sendo pressionado pela equipe francesa a conseguir bons resultados o mais rápido possível. Veja também: Nelsinho está confiante em marcar pontos na F-1 A notícia foi dada por Steve Nielsen, diretor esportivo da escuderia, em matéria divulgada no site da Renault. De cinco corridas disputadas ele terminou apenas duas, e em posições ruins: foi 11.º na Malásia e 15.º na Turquia. "Esta é sua primeira temporada na Fórmula 1. No ano passado o finlandês Heikki Kovalainen teve um início difícil e depois foi capaz de reverter a situação. Acho que Nelsinho pode fazer o mesmo", comentou Nielsen. O diretor esportivo da Renault deu como exemplo o Grande Prêmio da Espanha: "Nelson fez uma boa corrida em Barcelona, mas infelizmente cometeu um erro. Sexta e sábado, no treino de classificação, ele conseguiu um excelente desempenho", disse. "Acho que em vez de falar de um desastroso início de temporada, é preciso dizer que foi um início com bons e maus momentos", completou Nielsen. O dirigente acha que o filho de Nelson Piquet precisa de mais regularidade: "A Fórmula 1 é um negócio, e algumas vezes muito cruel", afirmou. "Tenho certeza de que ele pode dar a volta por cima, só precisa se concentrar e transformar isso em bons resultados", comentou.