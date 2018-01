Renault quer renovar com Alonso Tentando precaver-se de um eventual ataque de adversários, a Renault já iniciou as negociações para renovar o contrato com o piloto espanhol Fernando Alonso, atual líder do campeonato mundial de F-1. ?As negociações para a renovação já começaram?, disse o diretor da escuderia, Flávio Briatore, segundo a revista alemã Motorsport Aktuell. O novo acordo poderia ser anunciado já no Grande Prêmio de Mônaco, marcado para o mês de maio. Alonso, 23 anos, que venceu duas das três primeiras etapas do mundial, tem contrato com a escuderia desde 2001. A Renault pretende antecipar a renovação para evitar que Alonso saia. Muito se especula nos bastidores da F-1, que a Ferrari estaria interessada no piloto, para uma eventual substituição de Michael Schumacher, que poderia se aposentar ao final da próxima temporada.