Renault realiza primeiro treinamento com o novo carro Em busca do terceiro título consecutivo no Mundial de Construtores, a Renault realizou nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera, o primeiro treino com o novo carro da equipe, modelo R27, que será apresentado oficialmente no dia 24 de janeiro, em Amsterdã, na Holanda. O italiano Giancarlo Fisichella, que assumiu a condição de primeiro piloto da equipe com a saída do espanhol Fernando Alonso (que foi para a McLaren), foi o escolhido para comandar o novo veículo, que circulará por Jerez até a próxima sexta-feira. As cores amarela e azul do R27 são provisórias. Fisichella terá como companheiro o finlandês Heikki Koavalainen, que na temporada passada foi reserva da equipe e se destacou nos treinos livres. Para esta temporada, dois brasileiros serão os pilotos de testes da Renault: Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet. Até o início da temporada, que será no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, no Circuito de Melbourne, a Renault realizará novas sessões de treinos para promover alguns ajustes em seu novo veículo.