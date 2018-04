Renault reconhece acesso a dados secretos da McLaren

A escuderia francesa Renault reconheceu nesta sexta-feira ter tido acesso a informações da McLaren através de um engenheiro que trocou a equipe inglesa pela francesa, mas não os utilizou para montar o carro para esta temporada. Veja também: Damon Hill teme que escândalos de espionagem abalem F-1 Em comunicado, a empresa disse que o engenheiro inglês Phil Mackereth chegou à Renault em setembro de 2006, trazendo com ele informações de propriedade da McLaren. Com isso, a equipe responde à convocação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para responder a um suposto caso de espionagem à McLaren. "As informações fornecidas por Mackereth não foram utilizadas para influenciar na concepção do carro da Renault de forma alguma", afirmou a escuderia francesa. A equipe vai depor ao Conselho Mundial da FIA no próximo dia 6 de dezembro, em Mônaco. A própria Renault assegurou ter iniciado uma investigação interna ao saber que o engenheiro tinha trazido dados de sua ex-equipe.