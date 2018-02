Renault sabe o caminho da vitória, afirma Alonso

Após a oficialização do acordo com a Renault, o piloto espanhol Alonso declarou que a equipe francesa "sabe o caminho da vitória na Fórmula 1". Veja também: Noticiário completo da Fórmula 1 O acordo do espanhol com a Renault foi divulgado nesta segunda-feira após a decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de não punir a Renault por suposta espionagem sobre a McLaren. "Estou muito feliz por ter assinado com a Renault. Todos sabem que é uma grande equipe e que conseguiu coisas importantes na Fórmula 1. Nas temporadas de 2005 e 2006 ganhou o campeonato e eu pude fazer parte dessa história. É uma equipe que sabe o que é preciso para ganhar", disse. Alonso, que terá como companheiro o brasileiro Nelsinho Piquet, comentou como tinha vivido a expectativa até que o acordo com a Renault fosse divulgado. "Para ser honesto, as três primeiras semanas do mês de novembro, estive de férias, porque necessitava delas, e fiquei completamente desligado da Fórmula 1. A decisão de escolher uma equipe não levou mais de uma semana, porque tanto eu como minha equipe tínhamos muito claro o que queríamos", ressaltou o bicampeão. "Quero agradecer a todas as escuderias que mostraram interesse por mim, mas como já disse optei pela Renault por seu compromisso com o esporte e por sua grande história", concluiu Alonso.