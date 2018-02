Renault satisfeita com ´nível interessante´ no Bahrein Os integrantes da equipe Renault demonstraram confiança nesta quinta-feira ao final dos treinos da Fórmula 1, no Bahrein. Mesmo sem o espanhol Fernando Alonso, que correrá na McLaren, a escuderia acredita que conseguirá brigar pelo pódio com seus dois titulares: o italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Heikki Kovalainen. "Nossos pilotos finalizaram seus respectivos programas de treinamento com um nível muito interessante", contou o engenheiro chefe, Christian Silk. "Tivemos alguns problemas nas atividades no Bahrein, mas nossos mecânicos estão se apressando para deixar tudo em ordem." A Renault, que conquistou os dois últimos títulos no Mundial de Construtores, não conseguiu demonstrar um bom desempenho nos treinos realizados neste ano. A equipe foi superada por Ferrari e Renault - por muitas vezes, até a alemã BMW Sauber terminou na frente da escuderia francesa. "Vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos antes da estréia. Estou confiante", disse Silk. A primeira prova do ano será realizada na Austrália, no Circuito de Melbourne, no dia 18 de março.