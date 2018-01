Renault supera McLaren e Williams O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, foi o mais rápido no treino desta quinta-feira, o primeiro dia de testes que algumas equipes da Fórmula 1 irão fazer até domingo em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ao marcar 1m21s782 em uma de suas 71 voltas, ele superou, inclusive, os carros da McLaren e da Williams, as principais rivais da campeã Ferrari. Além da Renault, McLaren e Williams, a Jaguar participa dos testes em Jerez. Assim, o brasileiro Antonio Pizzonia, estreante na F1, também esteve na pista nesta quinta-feira e conseguiu o quinto melhor tempo do dia, ao marcar 1m23s035. O segundo colocado no treino foi o piloto de testes da McLaren, o austríaco Alexander Wurz, que fez 1m21s868. O alemão Ralf Schumacher, da Williams, foi o terceiro (1m21s872). Confira os tempos do dia em Jerez: 1º Fernando Alonso (Renault) - 1m21s782 (71 voltas) 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m21s868 (48) 3º Ralf Schumacher (Williams) - 1m21s872 (81) 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m22s424 (44) 5º Antônio Pizzonia (Jaguar) - 1m23s035 (87) 6º Jarno Trulli (Renault) - 1m23s401 (46) 7º Marc Gené (Williams) - 1m23s811 (60) 8º Mark Webber (Jaguar) - 1m24s276 (24)