Renault terá carro quase novo no Brasil O espanhol Fernando Alonso não precisa de muito para conquistar, neste domingo, o título da Fórmula 1. Mas, mesmo assim, a equipe Renault promete facilitar ainda mais a vida de seu piloto. Tanto que, vai estrear um carro praticamente novo no GP do Brasil, em Interlagos, a apenas 3 etapas do encerramento da temporada. Quem revelou a novidade foi o coordenador-técnico da Renault, Steve Nielsen. "A diferença de performance, hoje, para a McLaren é grande. Acreditamos que com as versões aerodinâmicas e de motor que estrearemos aqui em Interlagos essa diferença cairá bastante", afirmou. O tempo dedicado pelos mecânicos da Renault, nesta terça-feira, nos boxes de Interlagos, para a fixação do novo assoalho e de parte das modificações da carenagem do modelo R25, já denunciava as novidades. "Testamos o conjunto, semana passada, em Silverstone, e vimos logo que demos um grande salto para a frente em termos de desempenho", explicou Steve Nielsen. O coordenador-técnico disse não ser possível quantificar quanto o R25 será mais rápido que o carro utilizado até o GP da Bélgica, no último dia 11, em que Alonso terminou em segundo lugar. "Cada circuito tem suas particularidades, mas temos todas as indicações de que reduziremos já aqui a diferença de desempenho entre a McLaren e nós", avisou. Para o coordenador-técnico da Renault, a McLaren passou a evoluir de maneira impressionante a partir do GP da Espanha, a 5ª etapa do campeonato, no dia 8 de maio. "Eles estrearam, em Barcelona, um nova aerodinâmica que lhes deu grande margem de desenvolvimento", lembrou. Foi a partir desse ponto que Alonso começou a ter dificuldades para acompanhar o ritmo imposto pelo finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, muito mais veloz na pista. Mas, graças à sua regularidade e à confiabilidade do conjunto da Renault, o espanhol encontra-se em posição privilegiada para ser campeão já neste domingo. Para sair de Interlagos com o título da Fórmula 1, ele só precisa de um terceiro lugar.