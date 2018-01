Renault vai apresentar RS24 nas ruas A montadora francesa Renault apresenta nesta quinta-feira, em Palermo, Sicília, o seu modelo RS24, que já foi testado no Circuito da Catalunha, em Barcelona, entre os dias 20 e 23, com resultados surpreendentes. O mais rápido foi Jenson Button, com a BAR mais leve dos 600 quilos regulamentares, como o piloto assumiu, seguido por Schumacher, com a Ferrari F2003 e de Fernando Alonso com o RS24, o primeiro com modelo 2004. Ao contrário da Ferrari F2004, o Renault RS24 guarda poucas semelhanças com o carro de 2003. Fernando Alonso e Jarno Trulli irão percorrer o centro de Palermo com o seu monoposto de Fórmula 1. As ruas permanecerão fechadas ao tráfego. Milhares de pessoas são esperadas para acompanhar tão de perto esses admirados carros, apesar da chuva intensa nesta quarta-feira e esperada para esta quinta-feira também.