Rene Bauer larga na frente na Copa Clio O paulista Rene Bauer, da Officer Motorsport, largará na primeira posição da Copa Clio, no circuito de rua de Florianópolis, neste domingo, às 11h. Ele fez o tempo de 1min17s410 e superou José Vitte, da Bolivar Motorsport, 1min17s649, Luís Frediani Júnior, da Hot Car Competições, 1min17s716, André Carreira, 1min17s831, e Fábio Carreira, 1min17s625, ambos da C2 Motorsport. O líder da tabela de classificação com 110 pontos, Elias Nascimento Jr., da Hot Car Competições, sairá em sexto, 1min17s992. "Confiei no equipamento que tinha hoje e andei no meu limite e no do carro", disse Bauer. "Se não fizer nenhuma bobeira, terei uma possibilidade muito grande de ganhar a corrida, porque aqui as ultrapassagens são difíceis." O segundo colocado na tabela é Vicente Siciliano, da Carreira Racing, 101 pontos, seguido por Fábio Carreira, 92; Alexandre Conill, da WT Racing Team, 65; e André Carreira, 53.