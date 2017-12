Renovação de contrato na F-1 faz milagres Comentário no paddock do circuito Hungaroring, nesta sexta-feira: Para alguns pilotos, a renovação de contrato é capaz de milagres. Parece ter sido o caso de David Coulthard e Jarno Trulli. Quinta-feira a Renault anunciou a permanência de Trulli na equipe em 2004 e nesta sexta foi a vez da McLaren com Coulthard. Resultado: de repente ambos foram mais velozes que seus companheiros. O escocês registrou o quarto tempo, diante do 12º de Kimi Raikkonen, e Trulli o primeiro, ao passo que Alonso ficou em sexto.