Renovada, Stock Car terá etapa com prêmios de US$ 1 milhão

Se, nos últimos anos, a Stock Car experimentou crescimento significativo, em 2008 a tendência é de a competição ganhar projeção ainda maior: a TV Globo vai transmitir as 12 etapas do campeonato ao vivo. Mais: está confirmada a realização de uma corrida, no Rio, com distribuição de US$ 1 milhão em prêmios. "Sempre disse que não havíamos atingido 40% do potencial da Stock Car. Com a transmissão ao vivo de todas as provas, a exposição dos investidores irá dobrar" , afirmou, nesta quarta-feira em São Paulo, Cacá Bueno, campeão de 2006 e líder este ano na classificação. Outra importante modificação diz respeito à criação do acesso e descenso. "Em 2008, apenas as 16 melhores equipes da Copa Nextel (Série A) mais a campeã da Stock Light irão disputar o campeonato", explicou Carlos Col, diretor da Vicar Promoções, responsável pelo evento. Portanto, ano que vem, largarão 34 carros. Este ano há cerca de 50 inscritos por corrida. Deixa de existir, assim, a polêmica e por vezes injusta reserva de vagas no grid pelo retrospecto dos pilotos na competição. O piloto da Stock Car e comentarista de Fórmula 1 da TV Globo, Luciano Burti, comentou a notícia: "Ganharemos maior espaço na transmissão e no jornalismo." A exposição facilitará a entrada de novos patrocinadores, na visão do piloto Thiago Marques. Segundo ele, a disputa entre os pilotos pelas melhores equipes, e vice-versa, já em 2008 lembrará a das categorias top do automobilismo. Valdir Orantes, diretor de desenvolvimento comercial da TV Globo, falou da decisão de transmitir o campeonato ao vivo: "É o resultado da audiência crescente. O conteúdo da Stock Car poderá aparecer em vários programas, não só esportivos." Ano passado, a emissora transmitiu oito das 12 provas. O retorno de mídia foi de R$ 242 milhões. "Quanto à corrida de US$ 1 milhão, deverá ser ao redor de setembro, na reinauguração do Autódromo de Jacarepaguá, em fase de licitação para uma grande reforma", explicou Col. A Stock Light acabou. "Haverá uma espécie de Série B, com os times que não se classificaram dentre os 16 melhores da Copa Nextel, se assim o desejarem, e os da Stock Light, mas com o mesmo equipamento da Copa Nextel." O dirigente contou que as duas últimas escuderias da Série A caem para a Série B e as duas primeiras desta ascendem para a Série A. A Série B foi inspirada na Bush Series da Nascar, a Stock Car norte-americana, e terá cinco etapas realizadas em separado da Série A. Outra novidade: a Pick up Racing fará parte do evento. "A exemplo da Copa Nextel e da Série B, os carros terão chassi tubular e motorização única", disse Col. Os modelos adotados são os de picapes em produção.