Representante da FIA vem vistoriar Interlagos

O Autódromo de Interlagos receberá nesta quarta-feira a visita de Alan Donnelly, que representa o presidente da FIA, Max Mosley, para verificar o cronograma de obras da reforma visando o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 19 a 21 de outubro deste ano. O início das obras em Interlagos está marcado para a próxima segunda-feira, dia 18 de junho, sendo que a obra de maior impacto é o recapeamento total da pista. Haverá ainda a construção de uma arquibancada em frente à reta dos boxes e ajustes de menor porte. O plano de obras apresentado pela prefeitura de São Paulo é baseado num cronograma bastante crítico e foi aprovado pela FIA sob a condição de fiscalização constante. Após sua reunião no Brasil, Donnelly discutirá, ainda esta semana, o estágio atual do projeto com os responsáveis na Comissão de Circuitos da entidade máxima do automobilismo.