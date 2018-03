Representantes das equipes vão evitar Mosley em Mônaco

Sera embaraçante para Max Mosley e constrangedor para os diretores da maioria das equipes de Fórmula 1: o presidente da FIA vai mesmo ao GP de Mônaco, próxima etapa do Mundial, dia 25. O assessor de imprensa da entidade, Richard Woods, confirmou há dias a presença de Mosley na prova do principado. E a edição de ontem do The Times, diário inglês, publicou que um grupo de representantes dos times se reuniu, na Turquia, a fim de estabelecer uma estratégia conjunta para evitar contatos com Mosley. Veja também: Hamilton pode fechar patrocínio de R$ 33 milhões com Reebok O escândalo sadomasoquista em que se envolveu Mosley é o pretexto ideal para tentar afastá-lo do cargo mais elevado da FIA. As montadoras de automóveis há muito não suportam serem mandadas por Mosley sem que seus interesses sejam atendidos. E a exposição das suas imagens com prostitutas, recapitulando campos de concentração nazistas, como fez o News of the World, deu a argumentação perfeita para as donas de equipes da Fórmula 1, hoje, procurarem mandar Mosley para casa. Dia 3 de junho os membros da FIA votam se concordam com sua permanência à frente da entidade até outubro de 2009 ou exigem sua saída imediata. As montadoras sabem que se até lá não encontrarem uma maneira legal de afastar Mosley, provavelmente ele vence na votação. Se um simples encontro com Mosley já seria desgastante para os diretores das equipes - ninguém deseja ser fotografado ao seu lado -, conversar com o presidente da FIA em Mônaco seria desastroso. É lá que as empresas que investem na Fórmula mais têm convidados. Mais que isso: os quatro dias são os mais importantes para a competição em termos de negócio. "Não se assina nada em Mônaco, mas muitos dos acordos são costurados lá", costuma dizer Eddie Jordan, ex-proprietário de escuderia. Será a primeira aparição pública do dirigente na Fórmula 1 depois do ocorrido. Com certeza os representantes das escuderias vão desejar saber o comportamento do Príncipe Albert com a presença de Mosley na sua nação. O inglês tem uma propriedade no principado e essa foi a sua alegação para informar que irá ao GP de Mônaco. Mais: vão querer saber se o hermético e conservador Automóvel Clube de Mônaco, a autoridade esportiva do evento, receberá Mosley também na sua luxuosa sede localizada na reta dos boxes, como sempre faz. O isolamento faz parte da estratégia das montadoras para levar Mosley a renunciar, embora o inglês já tenha adiantado que não sai da FIA. O que está por trás dessas ações todas é, em essência, não a condenação por ter imagens comprometedoras divulgadas, mas o interesse das montadoras de Fórmula 1 de resgatar alguns princípios históricos que por iniciativa de Mosley a competição está abandonando. Exemplos: introdução de equipamentos-padrão, como a central de gerenciamento eletrônica, congelamento no desenvolvimento de motores, obrigatoriedade de o motor resistir a dois GPs e o câmbio a quatro, dentre outras.