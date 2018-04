Reserva da Sauber vai substituir Felipe Nasr em treino na Malásia

O brasileiro Felipe Nasr será substituído pelo italiano Raffaele Marciello no primeiro treino livre do GP da Malásia, nesta sexta-feira, no Circuito de Sepang. Reserva da Sauber, Marciello ganhará sua primeira oportunidade de pilotar em um fim de semana do calendário da Fórmula 1.

A Sauber não deu maiores justificativas sobre a troca e nem informou se Marciello substituirá o sueco Marcus Ericsson, companheiro de Nasr, em futuros treinos. A troca de pilotos para dar chance a reservas em sessões livres é recorrente na F1. O próprio Nasr recebeu suas primeiras oportunidades em treinos de abertura de GP, como reserva da Williams, no ano passado.

"Será muito empolgante pilotar o modelo C34 da Sauber pela primeira vez. Isso deve ser legal também para os italianos porque não temos um piloto da Itália na Fórmula 1 há alguns anos. Estou ansioso e confiante de que poderei fazer um bom trabalho", declarou Marciello.

Raffaele Marciello, de apenas 20 anos, fez sua "estreia" na F1 no fim do ano. Ele pilotou pela Ferrari no teste de novatos em Abu Dabi, depois da última corrida da temporada passada, disputada no mesmo circuito. O italiano integra o projeto de jovens pilotos da equipe italiana e, neste ano, dividirá sua posição de reserva da Sauber com a de titular na GP2.

A Sauber chegará à Malásia embalada pelos bons resultados dos seus titulares no GP da Austrália, que abriu o campeonato, no dia 15. Nasr foi quem mais se destacou. Ao cruzar a linha de chegada na quinta posição, ele fez a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 e somou os primeiros pontos da equipe desde 2013 - Ericsson foi o oitavo colocado.