Restam 3 mil ingressos para o GP Brasil Restam 3 mil ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1, no dia 25, em Interlagos. A carga total colocada à venda para o domingo foi de 62 mil ingressos. A capacidade do autódromo é de 70 mil lugares. Os setores disponíveis são M (na Reta dos Boxes), D (com visão para do S do Senna e da Reta Oposta), com ingressos de R$ 780 e R$ 1.430 para os três dias; F (arquibancada coberta com visão para o S do Senna, junto à área de maior aceleração do circuito na Reta Oposta e com ampla visão da saída dos boxes) por R$ 890 e G (na Reta Oposta), por R$ 296 também para os três dias. Os ingressos podem ser comprados pelo telemarketing (segunda a sábado, das 9h às 21h), no telefone 2191-6999. As bilheterias do autódromo serão abertas no dia 20. A previsão é de que nos dias 20, 21 e 22, a venda será das 9 horas às 18 horas; no 23 e 24, das 7 horas às 18 horas, e no 25, das 7 horas às 13 horas.