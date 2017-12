Restam 7 vagas na Fórmula 1 de 2005 Com a confirmação das 10 equipes para a temporada 2005 da Fórmula 1, após a venda da Jaguar e o acordo da Jordan com a Toyota, resta agora definir os pilotos que participarão do próximo campeonato. Das 20 vagas no grid, 7 ainda estão oficialmente abertas. A principal vaga é a da Williams, que definiu apenas o australiano Mark Webber até agora - o brasileiro Antonio Pizzonia está na disputa para ser seu companheiro em 2005. Também estão indefinidos os pilotos da Minardi, da Jordan (que passará a receber os motores Toyota) e da Jaguar (vendida para a Red Bull). As demais equipes já confirmaram seus pilotos para o ano que vem. A Ferrari mantém a dupla vencedora Michael Schumacher (ALE) e Rubens Barrichello (BRA). Quem também não muda é a BAR, com Jenson Button (ING) e Takuma Sato (JAP). A McLaren terá Juan Pablo Montoya (COL) e Kimi Raikkonen (FIN), enquanto a Renault ficou com Fernando Alonso (ESP) e trouxe Giancarlo Fisichella (ITA). Jarno Trulli (ITA) foi para a Toyota, assim como Ralf Schumacher (ALE). E na Sauber, o outro brasileiro da Fórmula 1, Felipe Massa, garantiu seu lugar, ao lado do canadense Jacques Villeneuve.