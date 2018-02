Resultado em Miami agrada brasileiros Os pilotos brasileiros deixaram o autódromo de Homestead, em Miami, satisfeitos com o resultado da corrida de abertura da temporada da Indy Racing League. ?Não dava mesmo para chegar no Scott Dixon. Nossos dois carros estavam muito iguais. Então acho que o segundo lugar foi excelente", diz Gil de Ferran, que terminou a prova em segundo lugar e ainda ganhou dois pontos de bonificação pelo maior número de voltas na liderança. Scott Dixon lidera o campeonato com 50 pontos, seguido por Gil de Ferran com 42, Hélio Castro Neves com 35 e Tony Kanaan com 32. Um dos pilotos mais procurados pelos jornalistas, no final da corrida, foi Tony Kanaan que, como o vencedor Scott Dixon, também está fazendo sua temporada de estréia na Indy Racing League. Kanaan fez a pole e se não tivesse sido traido por uma falha do motor no segundo pit stop, ele teria brigando pela vitória. ?O motor Honda em marcha lenta ainda tem alguns problemas. Quando eu tirei o pé da embreagem, ele morreu. Se não fosse isso eu estaria disputando uma posição com o Helinho ou o Gil. Mas reconheço que seria difícil chegar no Dixon", disse Kanaan. Para o piloto da equipe Andretti/Green o começo foi muito bom. Kanaan foi o melhor classificado dos três (Andretti terminou em 6º e Dario Franchitti em 7º). E sentiu que a Honda terá condições de lutar pelo titulo. ?Foi apenas a primeira corrida. Eu não gosto desta pista porque ela é muito abrasiva, gasta demais os pneus, o vento muda o tempo todo de direção, entre outros problemas. Terminar em quarto foi bom. Eu até pensei em tentar disputar o terceiro lugar com o Castro Neves. Mas sei que seria difícil. Ele ia resistir. E eu poderia acabar perdendo o quarto lugar. Não compensaria o risco." Kanaan disse que o Dallara/Honda de Andretti estava melhor no começo da corrida. Depois, com um acerto na suspensão, o dele ficou melhor do que o de Andretti. ?Nós temos só um acordo. Aquele que chegar com uma roda na frente, toma a ponta. Foi assim que ele saiu na frente na primeira volta. E assim que eu passei por ele depois de algumas voltas. O Andretti não resistiu e abriu o caminho. Dessa forma, nós ficamos mais isolados dos que vinham atrás. Infelizmente, não deu para manter estas posições até o final." Para Hélio Castro Neves, a relação de forças da temporada de 2003 deverá ser bem diferente daquela do ano passado quando a Penske, com Gil e Helinho, e a Panther, com Sam Hornish, eram as únicas equipes com chances de levantar o título. ?Agora chegou a Honda e a Toyota começou bem o ano. E o Sam Hornish (que terminou em 10º), ao que tudo indica, terá dificuldades com o motor Chevi no começo. Mas a Chevrolet também vai reagir. Ninguém pode prever nada por enquanto. Portanto somar pontos no começo é uma estratégia inteligente", disse o piloto. Até Felipe Giaffone estava satisfeito com o resultado final. Ele largou apenas em 15º lugar e enfrentou muitos problemas ao longo do fim de semana. Por isso achou que o resultado final, um nono lugar, foi razoável. ?A equipe Mo Nunn não conseguiu acertar o chassi Panoz G-Force tão bem como a Chip Ganassi. Desta forma, não há o que reclamar." Nesta semana, Giaffone estará fazendo testes em Phoenix, Arizona, onde será disputada a segunda corrida da temporada, dia 23 de março. A Penske também tem testes marcados para esta semana com Hélio Castro Neves. Gil de Ferran e Tony Kanaan não tem atividades previstas até a corrida de Phoenix.