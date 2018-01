Retrospecto deixa Schumacher otimista O piloto Michael Schumacher disse nesta quinta-feira estar otimista quanto ao desempenho da Ferrari no GP do Brasil, que será disputado neste domingo em Interlagos. Apesar do início ruim de campeonato, o alemão vê progressos na equipe. ?Não estou preocupado com o que passou?, disse ele, referindo-se aos dois GPs já realizados - Austrália e Malásia - e nos quais não subiu no pódio. ?O nosso momento está chegando?, advertiu. Além de ver evolução no carro, Schumacher lembrou seu próprio retrospecto em São Paulo. ?Minhas passagens por aqui não foram nada ruins?, argumentou o alemão, referindo-se às quatro vitórias em Interlagos. ?Espero apenas seguir melhorando esse retrospecto?, acrescentou. Para Schumacher, a McLaren é o adversário a ser batido neste GP. ?Kimi (Raikoonen) e David (Coulthard) são dois pilotos muito competitivos. São muito parelhos?, avaliou. Raikkonen venceu em Sepang e Coulthard foi o vencedor em Melbourne.