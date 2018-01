Reunião da F-1 deve confirmar racha A não ser que algum representante de equipe mude de idéia, nove dos dez times da Fórmula 1 não terão ninguém na reunião desta sexta-feira, em Londres, na Inglaterra, com Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, e Max Mosley, presidente da FIA. Erroneamente foi informado que o encontro seria nesta quinta. A única equipe que deverá estar presente é a Ferrari. Há hoje uma cisão na F-1: de um lado estão Ecclestone, Mosley e a Ferrari e do outro, os nove demais times. A Ferrari concordou com a proposta de redistribuição de verbas oferecida por Ecclestone, os outros não.