Reunião de emergência tenta salvar F1 Não interessa a ninguém o impasse estabelecido sexta-feira entre Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e a Grand Prix World Championship (GPWC), empresa criada por cinco das sete montadoras que investem na Fórmula 1. A GPWC não concorda com as mudanças radicais no regulamento anunciadas quarta-feira por Mosley e ameaça boicotar o Mundial de 2003. Por isso, segundo se comentava neste sábado na Europa, na segunda-feira deve ocorrer uma reunião, possivelmente em Londres, entre Mosley e representantes da GPWC. Objetivo: salvar a F1. O momento por que passa a categoria faz lembrar o que se passou em 1982, entre o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, e a Foca, a Associação dos Construtores, dirigida por Bernie Ecclestone. A FIA exigia maior participação no dinheiro arrecadado pela Foca, que praticamente passou a tomar conta de tudo. O conflito chegou ao clímax no GP de San Marino, do qual participaram apenas os times que apoiavam Balestre - curiosamente, os das montadoras, ao contrário do que ocorre agora. O grid teve 14 carros. A seguir, Ecclestone cedeu e um acordo definiu o Pacto da Concórdia, cuja nova base de obrigações e direitos de cada um se estende até hoje. A F-1 estava salva. Agora, Ecclestone está do outro lado, junto de Mosley, seu companheiro na iniciativa de lançar o "pacotão" de quarta-feira. É bem provável, portanto, que Ecclestone vá à reunião de segunda-feira. Um entendimento entre as partes parece imprescindível para que o GP da Austrália, o primeiro do ano, no dia 9 de março, não se transforme em outro GP de San Marino de 82. A FIA, porém, está em forte desvantagem. Se ninguém ceder e os dois lados radicalizarem, a entidade poderá ver a categoria mudar de nome - Fórmula 1 é um nome da FIA - e uma outra competição ser promovida, organizada pela dissidente GPWC. Embora pouco provável, isso não é impossível. A GPWC controla suas cinco equipes, Williams-BMW, McLaren-Mercedes, Jaguar-Ford, Renault e Ferrari, sendo que a Sauber corre com motor Ferrari e a Jordan e a Minardi usam Ford. O que se buscará na próxima reunião? Uma solução que atenda aos interesses de todos. Os da FIA - entenda-se os de Ecclestone - são reduzir os custos das equipes, pensando nas que não representam as montadoras, e, principalmente, oferecer um espetáculo menos previsível, o que eleva a audiência de TV, valoriza o Mundial e torna os direitos de transmissão mais caros. Já as montadoras, menos preocupadas com dinheiro, querem preservar o que havia sido acertado em outro "pacotão", em outubro, e que o controle de tração, câmbio automático e telemetria possam ser usados, entre outros fatores, tolhidos agora. Neste sábado, a FIA ofereceu US$ 1 milhão a quem denunciar irregularidades no uso desses recursos, ora proibidos. Resultado lógico da discussão: a entidade aceita manter os recursos eletrônicos e concorda em que novas alterações passem pela aprovação das montadoras antes de ser anunciadas.