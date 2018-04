Reunião na quarta-feira decidirá futuro de Vitaly Petrov na Lotus

LONDRES - O futuro do piloto russo da Fórmula 1, Vitaly Petrov, ficou em aberto nesta terça-feira, depois que a Lotus anunciou que o campeão de 2007 Kimi Raikkonen, da Finlândia, correrá para eles no ano que vem. Ele tem contrato para 2012 com a Renault, que mudará seu nome para Lotus no ano que vem, mas sua empresária, Oksana Kossatchenko, disse que a situação não está clara. "Tenho uma reunião amanhã de manhã para decidir o que faremos, se ficamos ou não", afirmou. "Acho que encontraremos uma solução e depois teremos alguns dias para resolvê-la. Gostaríamos de saber o plano da equipe antes de confirmar nossa presença nela", disse Kossatchenko.

Embora a equipe tenha dito que Raikkonen assinou um acordo por dois anos - trazendo-o de volta à Fórmula 1 após dois anos participando do Mundial de Rali -, ela não esclareceu quem será seu parceiro de equipe.

O francês Romain Grosjean, campeão do GP2 este ano, era considerado o principal concorrente para o posto ocupado agora por Raikkonen, mas ainda pode estar na jogada para ser o número dois da equipe.

O brasileiro Bruno Senna, que pilotou nas últimas oito corridas deste ano depois da saída do alemão Nick Heidfeld, seria outra possibilidade. Ele está escalado para a equipe para um evento na Europa e por isto teve de cancelar sua presença no Desafio das Estrelas de kart, que acontece neste final de semana.

Kossatchenko disse que a equipe queria "fazer a análise do ano e depois decidir se podemos colaborar e avançar juntos ou se é melhor para nós separarmos".

"Gostaria de ficar com o que temos no momento; então, a melhor opção é manter Vitaly na Lotus para o ano que vem", afirmou ela, acrescentando que ela também tem um "Plano B e um Plano C".

Petrov terminou a temporada em 10o lugar geral com 37 pontos, enquanto a equipe terminou em quinto entre os construtores, com 73.

O chefe da equipe Renault, Eric Boullier, disse ao site autosport.com que todos os cenários são possíveis e que o polonês Robert Kubica, que ficou de fora da temporada de 2011 por causa de uma lesão, também permanece no páreo.