Revistas reforçam tese da farsa da Renault em Cingapura Dois dias antes do início dos treinos para o GP da Itália - 13ª etapa da temporada da Fórmula 1 -, o clima já esquentou no circuito de Monza. Nesta quarta-feira, as duas mais importantes revistas do automobilismo mundial, a inglesa Autosport e a italiana Autosprint, publicaram detalhes do que teria sido a farsa da Renault no GP de Cingapura do ano passado.