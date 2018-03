Ricardo Mauricio vence a etapa de Brasília da Stock Car

Largou na pole e venceu a corrida. Esta foi a historia de Ricardo Mauricio na etapa de Brasília da Stock Car, a segunda prova da temporada, disputada neste domingo, no Autódromo Nelson Piquet. Marco Gomes completou a festa da equipe de Andreas Mattheis, terminou em segundo e agora lidera o campeonato, com 45 pontos, seis a mais que o vice-líder Maurício. Rodrigo Sperafico compeltou o pódio, em terceiro. No único incidente mais sério da prova, Átila Abreu teve um problema no diferencial, espalhou óleo pela pista, acabou rodando e atrapalhando Beto Gresse e Valdeno Brito, que estava se recuperando depois de largar em último. O acidente provocou a entrada do Safety Car e, por conseqüência, um verdadeiro congestionamento nos boxes. Ricardo Maurício aproveitou a oportunidade para repor combustível e se deu bem. Então vice-líder, Thiago Camilo fez o mesmo e acabou perdendo 12 posições. Um dos favoritos, o bicampeão Cacá Bueno, abandonou com um problema na suspensão. O resultado da prova: 1.º) Ricardo Mauricio (P3), 45 voltas em 50min55s675 (média de 154,75 km/h) 2.º) Marcos Gomes (CA), a 0s668 3.º) Rodrigo Sperafico (ML), a 2s395 4.º) Luciano Burti (P3), a 4s582 5.º) Antonio Jorge Neto (ML), a 5s780 6.º) Giuliano Losacco (P3), a 10s311 7.º) Thiago Camilo (CA), a 11s183 8.º) Popó Bueno (CA), a 15s301 9.º) Hoover Orsi (CA, MS), a 16s368 10.º) Allam Khodair (CA), a 17s622 11.º) Daniel Serra (CA), a 17s743 12.º) Alceu Feldmann (CA), a 22s100 13.º) Andre Bragantini (P3), a 24s071 14.º) Felipe Maluhy (ML), a 24s846 15.º) Juliano Moro (CA), a 27s498 16.º) Nonô Figueiredo (ML), a 30s869 17.º) Duda Pamplona (ML), a 32s448 18.º) Guto Negrão (CA), a 32s974 19.º) Thiago Marques (P3), a 33s361 20.º) Carlos Alves (ML), a 36s087 21.º) Thiago Medeiros (ML), a 1 volta Melhor Volta: Ricardo Mauricio, 1min00s587 Legenda: CA: Chevrolet Astra P3: Peugeot 307 ML: Mitsubishi Lancer A classificação do campeonato: 1.º) Marcos Gomes, 45 pontos 2.º) Ricardo Maurício, 39; 3.º) Thiago Camilo, 29; 4.º) Antonio Jorge Neto, 24; 5.º) Rodrigo Sperafico, 19, 6.º) Cacá Bueno e Popó Bueno, 16; 8.º) Luciano Burti, 14; 9) Hoover Orsi, 13; 10.º) Átila Abreu e Giuliano Losacco, 10; 12.º) Felipe Maluhy e David Muffato, 9; 14.º) Alceu Feldmman, 8; 15) Allam Khodair, 6; 16.º) Daniel Serra, 5; 17) André Bragantini, 3; 18.º) Ricardo Zonta, 2; 19.º) Antonio Pizzonia e Juliano Moro, 1. Atualizado às 14h12