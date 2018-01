Ricardo Maurício vence etapa de Interlagos da Stock Car O piloto Ricardo Maurício, da equipe Medley/CA, venceu neste domingo a etapa de São Paulo da Stock Car, disputada no Circuito de Interlagos, com 25 voltas. Foi a primeira vitória do piloto na categoria - ele largou em terceiro lugar. A disputa em Interlagos foi recheada de acidentes e emoções. A começar pela largada, que teve de ser abortada por duas vezes devido ao mal alinhamento dos carros - o início da corrida tem de ser em movimento. Depois, Christian Conde e Ricardo Sperafico se envolveram num acidente, próximo à descida do Lago. Lico Kaesemodel, Thiago Marques, Marcos Gomes e Tarso Marques também deixaram a corrida por choque em adversários. Apesar de todos essas confusões, o vencedor Ricardo Maurício apontou os pneus como fator determinante para a vitória. ?Consegui conservar os pneus e isso foi fundamental", contou Maurício. "Economizei no início e consegui levar vantagem no final, quando a tocada ficou mais difícil", completou. Atrito entre pilotos Maurício foi seguido por Felipe Maluhy, da Terra Avallone. Já a terceira posição ficou com o estreante Daniel Serra, da Red Bull Racing, que havia feito a pole no último sábado. Aliás, o piloto da Avallone reclamou da postura de Serra na largada. "Havia espaço para ele ficar por dentro, mas ele estava ocupando o meu espaço e me jogando mais para fora", reclamou Maluhy. ?Não tenho nada contra ele, mas profissionalmente não concordo com essa atitude. Ele está chegando na categoria e não precisava ter agido assim.? Serra terminou a prova sem uma das janelas. Atual campeão, Cacá Bueno, da Eurofarma, não teve uma boa estréia e foi apenas o 7.º colocado. Já Giuliano Losacco, da Vogel Motorsport, foi o nono. Com esse resultado, Maurício somou 25 pontos. A próxima prova será no dia 6 de maio, em Curitiba. Classificação da prova em Interlagos depois de 25 voltas 1.º Ricardo Mauricio (SP/Medley/CA)- 47min58s190 2.º Felipe Maluhy - (SP/Terra Avallone/ML) a 0s765 3.º Daniel Serra - (SP/Red Bull Racing) a 1s768 4.º Hoover Orsi - (MS/Red Bull Racing) a 2s998 5.º Ingo Hoffmann - (SP/AMG Motorsport) a 4s478 6.º Ruben Fontes - (GO/JF Racing) a 5s938 7.º Cacá Bueno - (PR/Eurofarma) a 9s672 8.º Juliano Moro - (RS/Nascar Bennamed) a 10s679 9.º Giuliano Losacco - (SP/Vogel Motorsport) a 16s674 10.º Rodrigo Sperafico - (PR/Biosintética Action Power) a 17s489 11.º Alceu Feldmann - (PR/Boettger) a 18s728 12.º Christian Conde - (SP/Nascar Bennamed) a 20s737 13.º Pedro Gomes - (SP/L&M Racing) a 22s481 14.º Luciano Burti - (SP/Cimed Racing) a 23s367 15.º Popó Bueno - (RJ/Hot Car/São Luiz) a 23s450 16.º Jader David - (SP/RC3 Bassani) a 30s491 17.º Nonô Figueiredo - (SP/Officer Pamplona´s) a 37s430 18.º Allam Khodair - (SP/Boettger) a 37s459 19.º Mateus Greipel - (SC/Sama-Gomesports) a 37s638 20.º Fábio Carreira - (SP/Hot Car/São Luiz) a 41s583 21.º Duda Pamplona - (RJ/Officer Pamplona´s) a 46s565 22.º Carlos Alves - (SP/Carlos Alves Comp) a 1min30s475 23.º Thiago Camilo - (SP/Vogel Motorsport) a 1 volta 24.º Valdeno Brito - (PB/JF Racing) a 2 voltas