Ricardo Sperafico é pole na F-3000 O paranaense Ricardo Sperafico, da equipe Coloni, larga neste sábado na pole position do GP da Alemanha de Fórmula 3000, logo depois do treino que definirá o grid da corrida de Fórmula 1. Ele registrou o tempo de 1min29s829, à média de 183,3 km/h. O italiano Vitantonio Liuzzi, da Red Bull Junior, marcou o segundo tempo, 1min29s916. Em terceiro no grid está o líder do campeonato, o sueco Bjorn Wirdheim, da Arden, com 1min29s953.