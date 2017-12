Ricardo Zonta busca título antecipado Começa a ser disputada nesta sexta-feira, no circuito Ricardo Torno, em Valência, Espanha, a sétima etapa do Telefonica World Series. O líder do campeonato, o brasileiro Ricardo Zonta, da equipe Gabord, com 205 pontos diante de 158 do belga Bas Leinders, da KTR, pode definir a conquista do título já no domingo. "Espero que dê tudo certo, mas para ser campeão preciso vencer e de uma combinação de resultados dos meus adversários." O mais provável é que Zonta comemore o título nas duas etapas seguintes e últimas da temporada, programadas para serem disputadas no Brasil, dia 1º de dezembro, em Curitiba, e dia 8, em Interlagos, São Paulo. A Telefonica World Series é uma categoria que se assemelha em desempenho à Fórmula 3000, com carros de potência próxima dos 450 cavalos e pneus slick (lisos), como a Fórmula 1 do começo dos anos 70. Mas ao contrário da Fórmula 3000, com seus vários problemas promocionais, a série da Telefonica conta com o investimento direto da empresa de telefonia e de duas outras importantes, como a Repsol, petroleira espanhola, e a Nissan, marca da Renault, fornecedora do motor. O chassi, em fibra de carbono, é construído pela italiana Dallara, a "dona" do mercado mundial de Fórmula 3 e protagonista da Indy Racing League (IRL). Em resumo: a Telefonica World Series, que este ano faz sua estréia no automobilismo, reúne os elementos básicos para poder crescer significativamente, haja vista que já atraiu pilotos como Zonta, campeão da Fórmula 3000 em 1997 e dois anos de experiência na Fórmula 1, e o inglês Justin Wilson, campeão também da Fórmula 3000 ano passado. Dois outros brasileiros correm em Valência no fim de semana: Tuka Rocha, companheiro de Zonta e oitavo colocado na classificação com 33 pontos, e Rodrigo Sperafico, na sua segunda participação no campeonato. Nesta sexta-feira serão realizados os treinos livres, enquanto sábado ocorrem as duas sessões classificatórias. O campeonato tem sempre duas etapas a cada rodada. Assim, domingo, a primeira largada (18 voltas) será às 06h45 e a segunda (26 voltas), às 09h15, ambas no horário de Brasília.